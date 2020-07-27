Москва не будет проводить кадастровую оценку недвижимости в 2020 году

10:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин рассказал, что в текущем году правительство Москвы не будет проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости. Об этом мэр города написал в своем личном блоге.
Глава города пояснил, что для расчетов размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года. По его словам, такое решение было принято из-за распространения коронавирусной инфекции.
"Закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью от 2 до 5 лет, но по состоянию на 1 января. То есть в кадастровой оценке 2020 года невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, о которой 1 января еще никто и не слышал", – заявил Собянин.
Он добавил, что предварительные расчеты показали, что кадастровая стоимость недвижимости в 2020 году должна была увеличиться примерно на 3%, уточнив, что эти показатели являются примерными. Собянин добавил, что в некоторых районах рост мог бы быть и гораздо больше.
Мэр отметил, что вместе с ростом кадастровой стоимости следом выросли бы налоги на квартиры, дачи, офисы, магазины и прочую недвижимость. Однако Собянин уточнил, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года не отражает реальную действующую ситуацию на рынке недвижимости.
"Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог. Поэтому кадастровой оценки в этом году не будет, а платить налоги на недвижимость за 2021 год граждане и бизнес будут по кадастровой стоимости 2018 года", – подчеркнул мэр.
Он добавил, что вопрос о проведении очередной кадастровой оценки будет подниматься уже в следующем году, когда, по его словам, рынок недвижимости восстановится после коронавирусной инфекции.
Собянин подчеркнул, что для владельцев обычных квартир и дачных домов экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, а бизнес сможет сэкономить от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. По его словам, в целом снижение налогового бремени по налогу на имущество оценивается в четыре миллиарда рублей.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в первом полугодии 2020 года количество заключенных договоров купли-продажи городской нежилой недвижимости составило 405. Этот показатель, по его словам, в два раза выше прошлогоднего.
Отмечается, что суммарная площадь объектов составила около 45 тысяч квадратных метров, а сумма сделок достигла 2,7 миллиарда рублей. Больше всего помещений – 32 – было приобретено на юге Москвы.
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