Яровая разработала проект о типовой программе воспитания детей-сирот

Фото: пресс-службы Госдумы РФ
Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая подготовила проект закона о типовой программе воспитания детей-сирот. Об этом она рассказала во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
"В проработке проекта задействованы профильные министерства. Минтрудом РФ совместно с Минпросвещения должна быть разработана типовая программа воспитания для детей из специальных учреждений", – пояснила она.
Парламентарий также отметила, что в законопроекте должно быть отражено обязательное обучение ребенка первой профессии в старших классах. Яровая добавила, что данная мера позволит подросткам более успешно проходить социализацию.
Ранее сообщалось, что в планах Москвы проиндексировать выплаты приемным семьям на 3,7% в 2021 году. Эта сумма заложена в проекте бюджета столицы на будущий год.
Сегодня при усыновлении ребенка родителям выплачивают единовременную выплату в размере пяти прожиточных минимумов – 89 205 рублей. На второго усыновленного ребенка выдают семь прожиточных минимумов – 124 887 рублей, на третьего и последующих детей – 10 прожиточных минимумов – 178 410 рублей.
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