Ракова рассказала, как Москва поддерживает приемные семьи

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Семьям, взявшим на воспитание ребенка-сироту, в столице оказывают всестороннюю поддержку, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пр ее словам, договор о социальном сопровождении позволяет оформить и получить материальную и адресную помощь. Семьям предоставят разнообразные льготы. В частности, за последние годы выплаты на содержание детей в замещающей семье увеличили на 10%, что составляет от 17,4 тысячи до 29 тысяч рублей на ребенка.

Ракова заявила, что каждый ребенок должен жить в семье. По такому принципу построена жизнь и работа во всех столичных центрах содействия семейному воспитанию. В каждом из них оказывается помощь семьям, взявшим на воспитание ребенка.

"Ведется большая работа по устройству детей в замещающие семьи, а те ребята, которые пока не нашли свою семью, живут в комфортных условиях, где предусмотрено личное пространство и все необходимое для игр и учебы", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Она уточнила, что 93% детей сейчас воспитываются в семьях, 7% – в организациях для сирот. Приемные родители, воспитывающие троих и более детей, получают льготы на оплату услуг ЖКХ, бесплатный проезд в городском общественном транспорте, им возмещают расходы по оплате телефона. Каждый год дети-сироты получают путевки для отдыха.

Также заммэра сообщила, что социальную, юридическую, психологическую и другие виды помощи можно получить в 26 организациях поддержки семьи и детства "Мой семейный центр". В 2014 году запустили пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей, которые взяли на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов.

Он предусматривает выдачу приемным семьям квартир по договору безвозмездного пользования. Это касается тех семей, что воспитывают пять и более детей-сирот, из которых не менее трех детей старше 10 лет или имеют инвалидность.

Москвичи, которые хотят взять ребенка-сироту под опеку, должны пройти обучение в школе приемных родителей. Всего в городе работают 33 такие школы. Кроме того, работают 46 уполномоченных организаций, которые занимаются сопровождением замещающих семей. После того как семья берет на воспитание ребенка, по ее желанию разрабатывается индивидуальная программа сопровождения.

Во второй понедельник ноября в России отметили Всемирный день сирот. Основная его задача – привлечь внимание общества к этой социальной проблеме.

Ранее в столице запустили портал для приемных родителей. Ресурс департамента труда и соцзащиты населения получил название "Моя новая семья".

На портале содержится информация о детях-сиротах и том, как усыновить ребенка. В первую очередь ресурс предназначен для будущих приемных родителей.

На портале будущие приемные родители найдут всю необходимую информацию о формах семейного устройства детей. На сайте собраны страницы всех центров содействия семейному воспитанию, сведения о школах приемных родителей, полезные советы для родителей и опекунов.