Сенатор Святенко: проект бюджета Москвы предусматривает поддержку детей-сирот

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Представитель от Московской городской думы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что бюджет столицы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов предусматривает поддержку детей-сирот. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Она отметила, что в столице существует множество программ для поддержки данной категории горожан.

"Для детей, которые находятся под опекой, также сохраняется большой объем прямых выплат и социальных программ. Одной из самых важных льгот является обеспечение жильем. Данная форма поддержки сохраняется и в бюджете на 2021 год", – отметила депутат.

Святенко добавила, что в следующем году планируется выделить 569 миллиардов рублей на социальную поддержку москвичей.

"На прямые выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будет направлено около 7 миллиардов рублей, почти 21,9 миллиарда рублей пойдет на профилактику социального сиротства и семейное устройство", – уточнила она.

Сенатор также уточнила, что в бюджете предусмотрены средства и на организацию досуга для детей без родителей.

Проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов на данный момент готовится ко второму чтению в Мосгордуме. Финансовый план уже прошел обсуждение в профильных комиссиях парламента столицы.