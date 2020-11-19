Депутат МГД Орлов отметил социальную направленность бюджета Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Депутат Московской городской думы Степан Орлов отметил, что бюджет Москвы на 2021 год сохраняет социальную ориентацию. Об этом парламентарий заявил на заседании Мосгордумы.

Орлов подчеркнул, что бюджет столицы на следующий год концентрированно выражает экономическую, социальную и инвестиционную политику города. По словам депутата, 2020 год стал одним из самых непростых за последние годы. Он подчеркнул, что многие государства и большие города оказались в ситуации экономического кризиса.

"Москве пока удалось выстоять. Это результат грамотных и эффективных действий правительства Москвы по снижению негативного воздействия пандемии и снижению цен на энергоресурсы на экономику города", – отметил Орлов.

Депутат подчеркнул, что в бюджете столицы учитываются не только развитие транспорта и других сфер, но и наука, инновации, высокотехнологичные рабочие места.

Ранее депутат Мосгордумы Кирилл Щитов заявил, что в столичном бюджете предусмотрен широкий спектр мер поддержки семей с детьми. По его словам, на соцподдержку горожан в будущем году планируют выделить 529,4 миллиарда рублей.