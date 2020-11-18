Депутат МГД Щитов: расходы на соцподдержку в бюджете Москвы возросли на 6%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном бюджете предусмотрен широкий спектр мер поддержки семей с детьми, заявил депутат Московской городской думы Кирилл Щитов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По его словам, на соцподдержку горожан в будущем году планируют выделить 529,4 миллиарда рублей.
"Из этих средств 63,5 миллиарда рублей будет затрачено на прямые денежные выплаты семьям льготных категорий с детьми. Но основная доля затрат традиционно приходится на льготы в натуральной форме – они всегда востребованы и составляют предмет заслуженной гордости московской социальной политики", – рассказал Щитов.
По его словам, наиболее популярной льготой, выделяемой в натуральной форме, в столице является бесплатный проезд для льготников. Он отметил, что на это тратится свыше 136 миллиардов рублей.
Щитов добавил, что также важным пунктом является обеспечение горячим бесплатным питанием дошкольников, учеников начальных классов и старших школьников из льготных категорий, а также учеников-бюджетников столичных колледжей. На эти цели планируется потратить 31,5 миллиарда рублей.
Ранее Сергей Собянин подписал закон о продлении сроков рассмотрения в парламенте проекта бюджета Москвы. Период рассмотрения финансового плана продляется до 1 января 2021 года.
17 ноября мэр также подписал закон, который устанавливает льготную категорию жителей Москвы "дети войны" и определяет для них перечень мер социальной поддержки.
Ожидается, что бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов сохранит социальную направленность. Среди заявленных программ – увеличение зарплат учителям, а также средства на бесплатную вакцинацию от коронавируса.
Собянин сообщил, что бюджету Москвы нанесен огромный ущерб во время пандемии коронавируса
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