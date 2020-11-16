В 2021 году в бюджете Москвы выделены средства на бесплатную вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 2021 году Москва выделит 10 миллиардов рублей на вакцинацию горожан от коронавируса. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Он отметил, что это позволит всем москвичам бесплатно получить прививку от COVID-19. Также Хрипун напомнил о мерах, которые предприняли в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией.
"Помимо проведения противоэпидемиологических мероприятий, открытия временных госпиталей, организации специализированных коек и обеспечения всех заболевших бесплатными лекарственными препаратами, проводится массовое бесплатное тестирование москвичей на определение антител к вирусу", – пояснил Хрипун.
Глава Депздрава добавил, что уже сейчас ведется активная подготовка к внедрению вакцины в гражданский оборот, завершается формирование сети прививочных кабинетов.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.
"Специальный репортаж": "вакцина от короны"
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