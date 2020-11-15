Названа особенность российской вакцины от коронавируса

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Вакцина от коронавируса, разрабатываемая в центре Чумакова, имеет основное преимущество перед другими, считает главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров. Об этом он заявил в интервью URA.RU.

Дело в том, что данный препарат состоит из цельного инактивированного вируса SARS-CoV-2, что повышает шансы на высокий иммунный ответ организма.

"Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител", – сказал Егоров.

По его мнению, именно это сможет наиболее полным образом защитить организм. Отмечается, что выход вакцины планируется осуществить в фервале 2021 года.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.

Вакцина центра Чумакова является третьей. Она находится на стадии испытаний.

