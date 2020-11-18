Депутат МГД Русецкая: проект бюджета сохраняет развитие социальной сферы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Образование и интересы детей являются одними из ключевых направлений проекта столичного бюджета на 2021 год, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Мосгородумы Маргариту Русецкую.

Она отметила социальную направленность проекта и выделила сферы, расходы на которые сохранятся, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

"Москва обязательно должна продолжить строительство новых учреждений социальной сферы – детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, объектов культуры, спорта и социальной защиты населения. На это в проекте бюджета предусмотрено 95,4 миллиарда рублей. Замораживать строительство социальных учреждений нельзя, так как на них уже рассчитывают москвичи", – подчеркнула Русецкая.

Комментируя переход на дистанционное обучение в Москве, депутат сообщила, что это временная мера. Она отметила, что это не должно негативно влиять на развитие социальной инфраструктуры. Русецкая заявила, что ситуация с коронавирусом накладывает новые обязательства на систему образования. В связи с этим, по словам депутата, необходимо предусмотреть соответствующие затраты.

Русецкая также сообщила, что на сферу столичного образования в 2021 году будет выделено 45,3 миллиарда рублей. Она подчеркнула, что деньги будут потрачены на обязательный ежегодный ремонт зданий школ. Кроме того, планируется дальше оснащать образовательные учреждения инновационным учебным оборудованием.

"Для этого выделяется 7,5 миллиарда рублей. Будет куплено современное оборудование для оснащения мастерских в московских колледжах на 3,8 миллиарда рублей. Эти расходы необходимы, если мы хотим, чтобы московские школьники сохраняли высокий уровень подготовки, могли выбирать современные профессии и получать необходимые для дальнейшего обучения навыки", – заявила депутат МГД.

Она также сообщила, что 7,7 миллиарда рублей планируется выделить на благоустройство территорий школ. Русецкая подчеркнула, что нельзя отказываться от планов по созданию современных детских площадок на территории детских садов и школьных стадионов.

"Это вложения в развивающую среду, в здоровье детей, их полноценное взросление и развитие. Это направление должно быть профинансировано в полной мере, и поэтому я считаю важным поддержать предлагаемый проект бюджета в первом чтении", – сказала Русецкая.

Ранее депутат МГД Кирилл Щитов заявил, что в 2021 году на социальную поддержку москвичей выделят 529,4 миллиарда рублей. Он отметил, что расходы на данную сферу выросли на 6%.

Ожидается, что бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов сохранит социальную направленность. Среди заявленных программ – увеличение зарплат учителям, а также средства на бесплатную вакцинацию от коронавируса.