Депутат МГД Козлов: Мосгордума учтет мнения жителей о проекте бюджета

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов пообещал, что парламент учтет замечания горожан при рассмотрении проекта бюджета.
"Публичные слушания по бюджету пройдут 23–25 ноября в режиме онлайн. К сожалению, мы сейчас не можем провести слушания в традиционном формате. Пандемия диктует свои правила. Но услышать мнения москвичей о бюджете крайне важно", – приводит слова парламентария Агентство "Москва".
По словам Козлова, передать пожелания и замечания можно в Общественную палату Москвы через специальную электронную форму. Заполненный печатный лист также разрешается переслать по электронной почте – подойдут форматы txt, doc, rtf, xls, png, bmp, jpeg и pdf. Форму можно сопроводить дополнительными документами.
В Общественной палате рассмотрят только те заявления, которые поступят до 25 ноября.
Александр Козлов подчеркнул, что в Москве активно используют современные технические средства и цифровые возможности. Он выразил уверенность в том, что тенденция развития этой области сохранится.
"Москва – лидер по внедрению эффективных информационно-технологических решений в общественно-политическую жизнь. Пример успешных проектов – голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, которое частично прошло в онлайн-режиме, а также многочисленные обсуждения локальных вопросов на портале "Активный гражданин", – уточнил депутат Мосгордумы.
Проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов на данный момент готовится ко второму чтению в Мосгордуме. Финансовый план уже прошел обсуждение в профильных комиссиях парламента столицы.
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