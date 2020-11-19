Депутат МГД Герасимов: в бюджете-2021 надо предусмотреть средства на реставрацию театров

Фото: Москва 24

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов призвал учесть программы реставрации театров в бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Как передает Агентство "Москва", депутат назвал предлагаемый финансовый план взвешенным и социальным. Он также отметил, что в столице будет продлено действие программ развития в городском хозяйстве.

Герасимов отметил, что бюджетные ограничения частично затронули ряд направлений сферы культуры.

"...логика авторов бюджета понятна с учетом той ситуации, в которой мы находимся, но несмотря на это я буду вносить соответствующие поправки. Я намерен добиваться продолжения комплексной программы по капитальному ремонту, реконструкции и реставрации ряда московских театров", – уточнил парламентарий.

Изначально этот проект стартовал в 2011 году. До 2019 года программа позволила отремонтировать, реконструировать или отстроить заново 77 зданий, относящихся к 32 театрам. На 2021 год изначально были запланированы работы в в Театре на Малой Бронной, Театре эстрады, а также реставрация театра "Эрмитаж".

По мнению депутата, программу необходимо продолжить ради сохранения тех зданий, которые являются объектами культурного наследия. Кроме того, работы актуально проводить на фоне ограниченной из-за коронавируса посещаемости.

"В любые самые трудные времена государство находило и продолжает находить средства на поддержку театров: даже в блокадном Ленинграде, где люди ежедневно умирали от голода, продолжал работать знаменитый Театр музыкальной комедии. Культура, искусство – это символ надежды на лучшее, на возвращение к полноценной жизни", – подчеркнул Герасимов.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям уточнил, что будет вносить поправку о сохранении программы реставрации театров.

Ранее Герасимов потребовал внести в план столичного бюджета на 2021 год расходы на проекты "Искусство – детям" и "Московские библиоцентры". В рамках первой из названных программ осуществляется финансирование музыкальных школ и школ искусств.

Проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов на данный момент готовится ко второму чтению в Мосгордуме. Финансовый план уже прошел обсуждение в профильных комиссиях парламента столицы.

