Депутат МГД Герасимов потребовал внести в бюджет проект "Искусство – детям"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов потребовал внести в план столичного бюджета на 2021 год расходы на проекты "Искусство – детям" и "Московские библиоцентры".

Он отметил, что в условиях сложной экономической ситуации необходимо в первую очередь сохранить культурную сферу города.

"Я предлагаю предусмотреть в бюджете на 2021 год финансирование городской программы "Искусство – детям", в рамках которой реконструируются музыкальные школы и школы искусств", – приводит слова Герасимова Агентство "Москва".

Он добавил, что в настоящий момент многие культурные учреждения находятся на стадии ремонта. По словам Герасимова, в бюджет Москвы на 2021 год заложено продолжение работ на 19 объектах. Однако столичные власти могут сделать больше, подчеркнул депутат МГД.

Проект "Московские библиоцентры", по словам Герасимова, направлен на формирование центров интеллектуального досуга на основе районных библиотек.

"На 2021 год в бюджете запланирован текущий ремонт 49 библиотек и капитальный на 15 объектах", – напомнил депутат МГД.

Он отметил, что проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов продолжает рассматриваться Мосгордумой. По словам депутата, в настоящий момент столичные парламентарии формируют поправки к нему. Проект бюджета получил одобрение всех комиссий МГД.

Ранее председатель Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко подчеркнула, что в Москве намерены потратить большие средства на поддержку граждан старшего возраста. Она сообщила, что столичный бюджет на 2021 год предусматривает выделение порядка 1,8 триллиона рублей на социальные обязательства и программы.