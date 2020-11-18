Законопроект о бюджете Москвы принят МГД в первом чтении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов готовится ко второму чтению, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В приоритете – поддержка москвичей и развитие здравоохранения. Столица в полном объеме выполняет все принятые ранее социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию пандемии", – рассказал он.

По словам Шапошникова, законопроект прошел обсуждение в профильных комиссиях парламента Москвы и было принято решение рекомендовать его принять в первом чтении.

В настоящее время идет конструктивная работа с исполнительной властью, отметил депутат. "У депутатского корпуса есть свои предложения и поправки, которые будут проработаны ко второму чтению", – сказал Шапошников.

Он отметил, что предметом рассмотрения в первом чтении являлись главные характеристики бюджета столицы: общий объем доходов, расходов, дефицит, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований, программы государственных внутренних и внешних заимствований и государственных гарантий города.

Согласно предлагаемому финансовому плану, общий объем доходов бюджета столицы в 2021 году составит 2 триллиона 642 миллиарда 739,8 миллиона рублей, в 2022 году – 2 триллиона 895 миллиардов 3,6 миллиона рублей, в 2023 году – 3 триллиона 161 миллиард 296,6 миллиона рублей.

Что касается расходов, то ожидаемые показатели равны 3 триллионам 152 миллиардам 754,3 миллиона рублей в 2021 году, в 2022 году – 3 триллиона 235 миллиарда 590,5 миллиона рублей, в 2023 году – 3 триллиона 344 миллиарда 665,9 миллиона рублей.

Шапошников напомнил, что бюджет Москвы сохранит социальную направленность – в 2021–2023 годах на поддержку горожан направят 1 триллион 756 миллиардов рублей, из которых на 2021 год придется 569 миллиардов. Помощь окажут гражданам старшего возраста, инвалидам, многодетным семьям, а также ветеранам, труженикам тыла и "детям войны".

Сергей Собянин накануне подписал закон о продлении сроков рассмотрения в парламенте проекта бюджета Москвы. Согласно этому документу, период рассмотрения финансового плана продляется до 1 января 2021 года.

