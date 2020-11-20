Около 370 млн рублей заложено в бюджете Москвы на развитие науки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Почти 370 миллионов рублей заложено в бюджете столицы на 2021 год на поддержку и развитие научной деятельности. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"На поддержку и развитие научной деятельности в бюджете Москвы на 2021 год заложено свыше 366 миллионов рублей, 100 миллионов из них планируется направить на премии молодым ученым, еще 50 – на гранты в рамках сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований", – говорится в сообщении.
В материале отмечается, что по инициативе Сергея Собянина размер премий молодым ученым увеличили до 2 миллионов рублей. Всего вручается 50 денежных наград.
Ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга рассказал, что Москва является лидером по объему научных знаний, которые отражены в публикациях, а также по числу объектов интеллектуальной собственности.
"Во многом это происходит благодаря поддержке молодых ученых в городе", – отметил он.
Мажуга подчеркнул, что премия, о которой идет речь, не имеет аналогов в стране.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников ранее сообщил, что проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов готовится ко второму чтению. По его словам, в приоритете находится поддержка горожан и развитие здравоохранения. Шапошников отметил, что в настоящее время идет конструктивная работа с исполнительной властью.
МГД приняла законопроект о бюджете Москвы в первом чтении
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