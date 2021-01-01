Социальные выплаты в Москве увеличатся на 3,7% в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Социальные выплаты в столице вырастут на 3,7% в 2021 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что городские социальные расходы в наступившем году составят порядка 1,8 триллиона рублей. Прямая поддержка жителей обойдется столичному бюджету в 529,4 миллиарда рублей.
В частности, на 3,7% вырастут пенсии московских пенсионеров. В связи с этим минимальный доход неработающего пенсионера составит 20 222 рубля. Также доплату к пенсиям получат порядка 400 тысяч столичных жителей. Из них 23 тысячам впервые осуществят такие выплаты.
Кроме того, на 3,7% увеличат выплаты семьям с детьми. В частности, больше средств будут получать 420 тысяч детей из многодетных, 262 тысячи – из малообеспеченных семей. Также вырастут выплаты для 35,5 тысячи семей, в которых воспитываются дети-инвалиды.
Также планируется увеличить ежемесячное вознаграждение приемным родителям. Так, за ребенка без инвалидности они получат 17 318 рубля, с инвалидностью – 29 441 рубль. Отмечается, что выплату получат один из замещающих родителей, если в семье находятся один или двое приемных детей. Если же их больше, то оба родителя получают за каждого приемного ребенка.
На 3,7% также вырастет ежемесячная поддержка приемного ребенка. Увеличатся выплаты на содержание таких детей, приобретение им личных вещей, питания, одежды и других детских товаров.
Отмечается, что с 1 января в Москве появится новая категория граждан "дети войны". Под нее попадают столичные жители, которые родились с 4 сентября 1927 по 3 сентября 1945 года. Они будут получать по 1 643 рубля каждый месяц.
Такие выплаты предназначены для 71,5 тысячи москвичей. Для этого горожанам не надо будет подавать заявления. Средства будут получены на основании сведений, которые имеются в распоряжении органов социальной защиты населения Москвы.
Кроме того, "детям войны" предоставят бесплатный проезд на городском и пригородном железнодорожном транспорте. Также их обеспечат проходом без очереди в организациях, которые осуществляют социальное обслуживание на дому, бесплатным курортным лечением с оплатой проезда, а также изготовкой и ремонтом зубных протезов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных жителей с Новым годом. Он поблагодарил медиков, соцработников и других людей, которые в 2020 году помогали горожанам пережить пандемию. Глава города подчеркнул, что в прошедшем году столичные власти сделали многое, несмотря на имевшиеся препятствия.
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