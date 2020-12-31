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Москва 24

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Общество

31 декабря 2020, 23:33

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

мэр Москвы общество праздники Новый год 2021

Фото: Москва 24

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом. Мэр отметил, что пандемия, которая бушевала в 2020 году, стала настоящим испытанием на прочность.

"Уже 10 месяцев медики и социальные работники, транспортники и специалисты ЖКХ, волонтеры и тысячи других незаметных героев делают все, чтобы помочь горожанам пережить эти непростые времена. Спасибо вам огромное! Низкий вам поклон!" – сказал глава города.

Собянин подчеркнул, что, вопреки проблемам, властям удалось многое сделать для развития Москвы.

"Мы открыли новую Некрасовскую линию метро и 15 станций наземного метро МЦД. После реставрации в нашу жизнь вернулись Северный речной вокзал, кинотеатр "Художественный" и другие жемчужины архитектуры", – напомнил мэр.

Градоначальник добавил, что в столице продолжается строительство жилья, детских садов, школ и поликлиник.

Мэр выразил надежду на то, что в 2020 году были и радостные моменты.

"Давайте будем как можно дольше хранить удивительную атмосферу взаимной помощи и поддержки, которая родилась в нашем городе в эти трудные дни. Без сомнений, мы обязательно преодолеем нынешние трудности, победим и станем сильнее. Спасибо за ваш труд, за ваше понимание и соучастие. Вместе с вами я поднимаю праздничный бокал за ваше здоровье и благополучие. За вас, ваших родных и близких! С новым, 2021 годом!" – заключил Собянин.

В этом году в связи с ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса горожан попросили не посещать многолюдные места в праздники.

До 15 января 2021 года в Москве введены усиленные ограничения. Столичные катки можно посещать в режиме сеансов, билеты приобретаются только онлайн.

Однако москвичи могут отметить праздник не выходя из дома. Столичные культурные учреждения подготовили лекции, трансляции музыкальных мероприятий и мастер-классы. В частности, музей "Садовое кольцо" расскажет о том, какие елочные игрушки создавались в разные эпохи.

Ранее кандидат психологических наук Юлия Кочетова посоветовала одиноким людям отпраздновать Новый год в интернете.

Преподаватель кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой МГППУ Мария Климакова, в свою очередь, посоветовала не расстраиваться, если вдруг в Новый год не найдется компании. Она напомнила, что во всем мире живут семь миллиардов человек, многие из которых также встретят праздник одни.

Новогоднее поздравление мэра Москвы Сергея Собянина

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