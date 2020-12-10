Психолог посоветовала одиноким людям отпраздновать Новый год в интернете

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Кандидат психологических наук Юлия Кочетова посоветовала одиноким людям отпраздновать Новый год в интернете. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В новогоднюю ночь можно общаться с друзьями онлайн с помощью различных приложений, что поможет создать ощущение единства с другими людьми. Кроме того, в социальных сетях создаются сообщества для тех, кто остался на новогодние праздники один. В них можно найти компанию для совместной встречи Нового года", – сказала Кочетова.
Преподаватель кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой МГППУ Мария Климакова, в свою очередь, посоветовала не расстраиваться, если вдруг в Новый год не найдется компании. Она напомнила, что во всем мире живут семь миллиардов человек, многие из которых также встретят праздник одни.
"В любом случае не нужно придавать празднику слишком большого значения. Новый год – это один из многих праздников, и даже если не получается отпраздновать его так, как хотелось бы вам, это не страшно. Жизнь не стоит на месте, и, возможно, в следующем Новом году все будет по-другому", – отметила психолог.
Ранее психолог Надежда Акимова рассказала, что приблизить исполнение своих желаний в канун Нового года можно, описав их на листе бумаги. По мнению специалиста, во время составления списка желаний человек концентрируется на своей цели, визуализирует ее. Это может помочь ему даже наметить план по достижению желаемого.
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