Психолог рассказала, как правильно составить список желаний на Новый год

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Приблизить исполнение своих желаний в канун Нового года можно, описав их на листе бумаги, считает психолог Надежда Акимова. Об этом сообщает News.ru.
По мнению специалиста, во время составления списка желаний человек концентрируется на своей цели, визуализирует ее. Это может помочь ему даже наметить план по достижению желаемого.
Для правильного составления списка психолог рекомендует провести "мозговой штурм". Это поможет понять, чего человек хочет в действительности. Все желания необходимо записать на бумаге, а после выбрать из них одно-два самых важных. Именно на них стоит максимально сосредоточиться. Желания нужно подробно описать, а после представить, что они уже сбылись, и записать свои ощущения.
"После детально проделанной работы запишите желание на листе в прошедшем времени, будто оно уже свершилось. И поблагодарите за его исполнение того, в кого верите: Бога, себя или близких людей", – добавила Акимова.
Ранее психолог семейного медицинского центра "Пангея" Надежда Рябичкина рассказала, что встретить Новый год без лишних тревог и избавиться от страха из-за коронавируса перед праздниками помогут простые ежедневные ритуалы. Например, можно пить ромашковый или лавандовый чай по утрам.
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