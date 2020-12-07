Психолог перечислила полезные привычки, появившиеся во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Во время пандемии у россиян появилось немало новых привычек, но не всех из них, по мнению психолога Елены Поярковой, являются исключительно полезными.
Специалист подчеркнула, что новые привычки могут для одних быть плюсом, а для других минусом. Например, из-за удаленной работы и дистанционного обучения в семьях люди стали проводить больше времени вместе.
"Не все умеют в течение дня заниматься детьми, кроме того, многие в это же время работают. В итоге родители в растерянности, а дети плохо себя ведут", – приводит ТАСС слова психолога.
Также новой привычкой, являющейся одновременно плюсом и минусом, является доставка готовой еды. С одной стороны, это позволяет россиянам пробовать новое и не готовить, а с другой – вынуждает их тратить слишком большие суммы, заявила эксперт.
Кроме того, по словам психолога, многие стали дольше спать по утрам и не тратить время на дорогу до работы. Также люди начали чаще бывать на свежем воздухе, некоторые и вовсе уехали на долгое время на дачи, что также сближает членов семьи, уточнила Пояркова.
По ее словам, также полезными привычками у людей стало мытье рук и ответственное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих. Психолог пояснила, что сейчас люди перестали приходить в офис с насморком или кашлем. Также она положительно оценила желание граждан путешествовать по России.
Ранее нарколог рассказал, что повышенный спрос на алкоголь среди россиян может быть спровоцирован тревогой, потерей работы и нахождением в четырех стенах в период пандемии.
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