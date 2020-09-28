Стало известно, в каких регионах чаще ведут здоровый образ жизни

Фото: ТАСС/Антон Подгайко
Жители Северного Кавказа и юга России чаще ведут здоровый образ жизни, сообщает РИА Новости.
В лидерах рейтинга, составленного агентством, оказались Республика Дагестан и Чеченская Республика. На третьем месте расположилась Республика Адыгея, на четвертом – Краснодарский край. Пятерку замыкает Кабардино-Балкарская Республика.
Лидеров рейтинга характеризует высокая доля населения, занимающаяся спортом, а также низкий уровень потребления табака и алкоголя. Также в данных регионах заметно ниже доля населения, которая работает во вредных или опасных условиях.
Наихудшие показатели в рейтинге были зафиксированы в Еврейской автономной области, Камчатском и Забайкальском крае, а также в Магаданской и Амурской областях.
Согласно показателям, представленным РИА Новости, больше всего спортом занимаются в Краснодарском крае (52,5% населения). Далее идут Республика Дагестан (50,2%), Республика Тыва (50,1%), Тамбовская область (49,6%) и Республика Татарстан (49,5%).
Кроме того, положительная тенденция наблюдается и в снижении численности населения, имеющей вредные привычки. За прошедшие 10 лет количество курящих сократилось на 17 миллионов человек.
Что касается уровня продаж алкоголя, то, согласно подсчетам агентства, он остался на прежнем уровне (7,3 литра на 1 человека). При этом до 42 выросло количество регионов, в которых показатель равен или ниже общероссийского уровня.
Сообщается, что здоровый образ жизни по-прежнему популярен у российского населения. В то же время количество вовлеченных в спорт достигло определенного потолка, в связи с чем необходимо активнее распространять принципы ЗОЖ.
Ранее стало известно, что в России появление серьезных проблем со здоровьем в среднем прогнозируется в возрасте 60,3 года. Дольше всего без осложнений живут в Ингушетии (67,2 года), Дагестане (66,2 года) и Чечне (66,1 года).
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