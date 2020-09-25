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Москва 24

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Общество

14:53

Названы 5 правил для сохранения здоровья во время пандемии

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Роспотребнадзоре назвали пять основных правил, которые помогут сохранить здоровье во время пандемии. Специалисты рекомендуют обязательно регулярно мыть руки и дезинфицировать поверхности, носить маски, соблюдать безопасную дистанцию, вести здоровый образ жизни и обращаться к врачу при симптомах ОРВИ, передает РИА Новости.

"Чтобы не допускать распространение вируса, нужно соблюдать гигиену рук. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками", – отметили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что вирусы передаются на расстоянии 1,5 метра, поэтому нельзя забывать о безопасной дистанции. Также поддерживать иммунитет в период пандемии поможет здоровый образ жизни, считают в ведомстве. Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости ношения защитных масок в местах массового скопления людей. Помимо этого, при симптомах ОРВИ следует оставаться дома и обращаться к врачу, подчеркнули в пресс-службе.

За последние сутки в России зафиксировали 7 212 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 856 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 1 560 новых случаев. Всего на территории России зарегистрировано 1 136 048 случаев COVID-19.

В столице за сутки подтверждено 1 560 новых случаев коронавируса. Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводятся меры для ограничения роста заболевших COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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