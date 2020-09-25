Роспотребнадзор призвал не использовать одноразовую защитную маску повторно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что для профилактики распространения коронавирусной инфекции необходимо продолжать носить защитные маски. В ведомстве также отметили, что одноразовая маска не подходит для повторного использования.
"Чтобы данное средство защиты действительно помогало, его нужно правильно носить. Маска должна быть тщательно закреплена, чтобы плотно закрывать нос и рот. При снятии лучше не касаться ее поверхности, а если все-таки дотронулись, то сразу нужно вымыть руки с мылом. Одноразовую маску необходимо сразу выбросить после использования", – рассказали в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре также отметили важность мытья рук и дезинфекции поверхностей. Сопротивляемость организма инфекции повышает и здоровый образ жизни, напомнили в ведомстве.
Сергей Собянин также напомнил жителям столицы о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах. По словам мэра, борьба с COVID-19, которая началась весной этого года, была успешной и эффективной. Он подчеркнул, что решающую роль в этом сыграли дисциплина и сознательное выполнение санитарных ограничений со стороны миллионов москвичей.
За последние сутки в России зафиксировали 7 212 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 856 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 1 560 новых случаев. Всего на территории России зарегистрировано 1 136 048 случаев COVID-19.
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