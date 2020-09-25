В Минобрнауки прокомментировали ситуацию с COVID-19 в вузах

13:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Минобрнауки рассказали, как складывается ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских вузах, сообщает RT. В ведомстве отметили, что ведут постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в учебных заведениях.
"В настоящее время российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме. Решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом", – пояснили в министерстве.
Ранее в мэрии Москвы заверили, что обучение в столичных школах остается в обычном режиме. До этого крупным компаниям города было рекомендовано перевести сотрудников на "удаленку".
За последние сутки в России зафиксировали 7 212 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 856 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 1 560 новых случаев. Всего на территории России зарегистрировано 1 136 048 случаев COVID-19.
В Москве выявили 1 560 новых случаев коронавируса
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