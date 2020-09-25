В Кремле не обсуждали вопрос о введении дополнительных ограничений из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России в настоящий момент не собираются вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи (об ограничениях. – Прим. ред.) не идет. Безусловно, рост цифр, конечно, является поводом для нас всех быть гораздо более аккуратнее и больше заботиться о себе и своих близких", – заявил Песков.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводятся меры для ограничения роста заболевших COVID-19. С 28 сентября москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями мэр попросил не выходить из дома без особой необходимости. Работающим гражданам старшего возраста Собянин посоветовал перейти на дистанционную работу или взять отпуск.

Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.

За последние сутки в России зафиксировали 7 212 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 856 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 1 560 новых случаев. Всего на территории России зарегистрировано 1 136 048 случаев COVID-19.

