Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

24 сентября, 19:30

В мэрии Москвы заверили, что обучение в столичных школах остается в обычном режиме

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Учащиеся московских школ и вузов продолжат обучаться в обычном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя пресс-службы мэра столицы Бориса Булая.

Он пояснил, что рекомендации о переходе на "удаленку" касаются только крупных компаний и предприятий.

Ранее сообщалось, что столичным компаниям были отправлены письма от мэра столицы с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу. Запрос властей связан с эпидемиологической ситуацией в стране.

В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом ранее объявили, что в столице зафиксирован рост числа случаев коронавируса. За последние сутки было поставлено 1 050 новых диагнозов COVID-19.

В России за это время зафиксировали 6 595 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 580 не имели клинических проявлений болезни.

Власти Москвы попросили крупные компании вернуть "удаленку"

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать