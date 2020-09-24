В мэрии Москвы заверили, что обучение в столичных школах остается в обычном режиме

24 сентября, 19:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Учащиеся московских школ и вузов продолжат обучаться в обычном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя пресс-службы мэра столицы Бориса Булая.
Он пояснил, что рекомендации о переходе на "удаленку" касаются только крупных компаний и предприятий.
Ранее сообщалось, что столичным компаниям были отправлены письма от мэра столицы с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу. Запрос властей связан с эпидемиологической ситуацией в стране.
В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом ранее объявили, что в столице зафиксирован рост числа случаев коронавируса. За последние сутки было поставлено 1 050 новых диагнозов COVID-19.
В России за это время зафиксировали 6 595 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 580 не имели клинических проявлений болезни.
Власти Москвы попросили крупные компании вернуть "удаленку"
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