Назван возраст, когда у россиян ухудшается здоровье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среднем по России появление серьезных проблем со здоровьем у людей прогнозируется в возрасте 60,3 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата за прошлый год по ожидаемой продолжительности здоровой жизни, сообщает News.ru.

Без заметного ухудшения состояния организма дольше всего могут прожить люди в Ингушетии (67,2 года), Дагестане (66,2 года) и Чечне (66,1 года), говорится в сведениях Росстата. В первую пятерку российских регионов попали Татарстан и Москва, где этот показатель составил 65,4 и 65,1 года.

Кроме того, худший прогноз составили в отношении проживающих в Чукотском автономном округе (49,1 года), Еврейской автономной области (53 года) и Ненецком автономном округе (55,7 года).

"Здесь, конечно, речь идет об образе жизни и профилактике. Там, где больше двигаются, едят больше клетчатки, более сбалансированное питание, где меньше употребляют алкоголя – там будет ожидаемая продолжительность здоровой жизни лучше", – обратила внимание главный гериатр министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева. По ее словам, в северных регионах мало пожилых россиян, так как люди стараются отправиться в более южные субъекты.

Ранее врач рассказала о продолжительности жизни вегетарианцев и мясоедов. Проблемы организма при отсутствии аминокислот снижают продолжительность жизни. По словам специалиста, из-за этого процесса вегетарианцы живут меньше, чем мясоеды, но последним необходимо придерживаться правильного питания.