Ученые нашли способ определить угрозу преждевременной смерти

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Группа ученых из Канады и Ирана провела исследование, которое показало, что жировые отложения в области живота могут повысить риск преждевременной смерти. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Специалисты вели работу сразу в двух направлениях. Сначала они изучили 72 работы о связи между ожирением в области живота (абдоминальным ожирением) и смертностью от разных причин. Затем ученые рассмотрели показатели здоровья более 2,5 миллиона добровольцев за период от 3 до 24 лет.

Исследователей интересовала окружность талии и бедер, а также их соотношение. Кроме того, учитывались некоторые другие параметры, в том числе процент жировой массы тела.

В результате ученые выяснили, что каждые десять сантиметров в талии повышают риск внезапной смерти на 11%. Увеличение показателя соотношения талии и бедер или роста, по их словам, уже опаснее на 20%.

В дальнейшем, по мнению экспертов, сочетание фактора абдоминального ожирения и повышенного индекса массы тела могут использовать для вычисления рисков преждевременной смерти.

Член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог Андрей Кондрахин ранее рассказал, что ожирение у детей может спровоцировать развитие серьезных проблем вплоть до сердечной недостаточности.

