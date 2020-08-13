В мексиканском штате запретили продавать вредную еду детям

15:50
Фото: AP Photo/Marco Ugarte
Власти мексиканского штата Оахаса запретили продавать детям вредную еду в целях борьбы с ожирением и диабетом, сообщает BBC News.
За нарушение будут грозить штрафы и запреты на работу, а в случае повторных нарушений предполагаются тюремные сроки. Ограничение коснется как магазинов, так и автоматов с едой в школах.
Продавцы против нововведения, однако автор проекта Магали Лопез Домингез обращает внимание, что предприниматели могут и дальше продавать такую еду всем, кроме детей.
Лишний вес имеют более 73 процентов населения Мексики, а Оахаса – первый штат по показателю доли детей с ожирением.
В России депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить несовершеннолетним младше 16 лет посещать рестораны быстрого питания без родителей. По его мнению, государство должно помогать родителям в деле защиты здоровья детей.
Главный государственный санитарный врач России Анна Попова отметила, что 78% российских детей и подростков питаются фастфудом и пьют сладкие газированные напитки. Она добавила, что такой дисбаланс в структуре питания ведет к нарастающей проблеме ожирения.
В августе 2019-го сообщалось, что показатель страдающих этим заболеванием в РФ среди населения младше 14 лет в 2018 году увеличился на 5% по сравнению с 2017-м. В Совфеде после этого высказались за ограничение продажи в школьных буфетах булок с начинками, соков, нектаров, батончиков, печенья и кексов.
В июле 2020-го главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян привел данные по россиянам в целом. Он сообщил, что 60% населения страны имеет избыточную массу тела, примерно 20–25% – ожирение первой, второй или третьей степени.
В одном из штатов Мексики запретили продажу фастфуда и газировки детям
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