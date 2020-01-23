Диетолог предупредил о заразном ожирении

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Ожирение не может передаваться от человека к человеку, однако возможны случаи так называемого социального заражения этим заболеванием. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, человеку свойственно "подражательное поведение". При этом подражать можно как хорошему, так и плохому. Чаще всего за своим окружением следуют люди с низкой самоорганизацией, которые не могут отказаться от совместного времяпрепровождения.

Достаточно часто "заразность" ожирения проявляется у семейных пар. "Мы видим нарастание веса у мужчин, у которых беременеет жена. Я такие случаи видел. Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием", – заключил Гинзбург.

Ранее специалисты из Центра исследования рака Медицинского центра Дартмут-Хичкок (США) обнаружили способ, который позволяет предотвратить и излечить ожирение.

Исследователи выяснили, что клеточный рецептор AHR, который отвечает за обнаружение в организме токсических веществ, играет важнейшую роль в обмене веществ.

