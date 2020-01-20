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Москва 24

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Общество

20 января, 10:38

Детям предложили запретить посещать рестораны фастфуда без родителей

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить несовершеннолетним младше 16 лет посещать рестораны быстрого питания без сопровождения родителей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам парламентария, государство должно помогать родителям в деле защиты здоровья детей. "Нужно запретить детям, не достигшим 16 лет, заходить в рестораны быстрого питания, типа Burger King и McDonald's, без сопровождения родителей", – подчеркнул Милонов.

Ранее специалисты выяснили, что за последние годы россияне стали есть больше фастфуда. На сегодняшний день почти два миллиона граждан РФ страдают ожирением. Причем количество их с каждым годом растет – только за 2017 год число граждан с диагнозом "Ожирение" увеличилось на 6%.

Чтобы снизить показатели заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения, депутаты Госдумы предлагали запретить на законодательном уровне продажу вредной еды в учебных заведениях, а также ограничить продажу продуктов с повышенным содержанием сахара детям, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.

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