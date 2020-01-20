Детям предложили запретить посещать рестораны фастфуда без родителей

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить несовершеннолетним младше 16 лет посещать рестораны быстрого питания без сопровождения родителей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам парламентария, государство должно помогать родителям в деле защиты здоровья детей. "Нужно запретить детям, не достигшим 16 лет, заходить в рестораны быстрого питания, типа Burger King и McDonald's, без сопровождения родителей", – подчеркнул Милонов.

Ранее специалисты выяснили, что за последние годы россияне стали есть больше фастфуда. На сегодняшний день почти два миллиона граждан РФ страдают ожирением. Причем количество их с каждым годом растет – только за 2017 год число граждан с диагнозом "Ожирение" увеличилось на 6%.

Чтобы снизить показатели заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения, депутаты Госдумы предлагали запретить на законодательном уровне продажу вредной еды в учебных заведениях, а также ограничить продажу продуктов с повышенным содержанием сахара детям, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.

