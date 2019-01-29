Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:02

Диетолог рассказал, как за месяц избавиться от привычки подсаливать пищу

общество еда

09:02

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Annata78

Диетологи уверены, что избавиться от привычки подсаливать еду можно за один месяц, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Алла Погожева, употребление большого количества соли – это всего лишь вкусовая привычка.

Чтобы от нее избавиться, нужно уменьшить потребление продуктов, богатых натрием. В частности, хлеба и хлебных продуктов, колбасных изделий и мясных консервов, сыров, консервированных овощей и солений, соленой и копченой рыбной продукции, а также фаст-фуда, соусов и кетчупов.

Затем, продолжила доктор медицинских наук, можно начать готовить блюда, постепенно уменьшая количество соли в процессе досаливания в тарелке – суммарно до одной чайной ложки в день, то есть до пяти граммов. По словам Погожевой, в супы 250–500 миллилитров рекомендуется добавлять 1–1,5 грамма соли, в блюда из мяса, рыбы или птицы весом 100 граммов – 0,5 грамма соли, в каши и овощные блюда весом 200 граммов – 0,5 грамма соли.

Ранее стало известно, что Минздрав хочет снизить норму суточного потребления соли в два раза – до 5 граммов. С 2016 года россиянам рекомендовалось съедать 11 граммов в сутки. Изменения связаны с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно мировым исследованиям, благодаря употреблению менее 5 граммов соли в сутки можно снизить число сердечно-сосудистых заболеваний и избежать 1,7 миллиона смертей. 5 граммов соли – это одна чайная ложка, "косичка" сыра чечил или 250 граммов докторской колбасы.

В министерстве уточнили, что принимать с пищей следует лишь йодированную соль. Это единственный доступный источник йода, дефицит которого приводит к проблемам с щитовидной железой.

общество еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика