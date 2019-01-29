Диетолог рассказал, как за месяц избавиться от привычки подсаливать пищу

Диетологи уверены, что избавиться от привычки подсаливать еду можно за один месяц, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Алла Погожева, употребление большого количества соли – это всего лишь вкусовая привычка.
Чтобы от нее избавиться, нужно уменьшить потребление продуктов, богатых натрием. В частности, хлеба и хлебных продуктов, колбасных изделий и мясных консервов, сыров, консервированных овощей и солений, соленой и копченой рыбной продукции, а также фаст-фуда, соусов и кетчупов.
Затем, продолжила доктор медицинских наук, можно начать готовить блюда, постепенно уменьшая количество соли в процессе досаливания в тарелке – суммарно до одной чайной ложки в день, то есть до пяти граммов. По словам Погожевой, в супы 250–500 миллилитров рекомендуется добавлять 1–1,5 грамма соли, в блюда из мяса, рыбы или птицы весом 100 граммов – 0,5 грамма соли, в каши и овощные блюда весом 200 граммов – 0,5 грамма соли.
Ранее стало известно, что Минздрав хочет снизить норму суточного потребления соли в два раза – до 5 граммов. С 2016 года россиянам рекомендовалось съедать 11 граммов в сутки. Изменения связаны с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно мировым исследованиям, благодаря употреблению менее 5 граммов соли в сутки можно снизить число сердечно-сосудистых заболеваний и избежать 1,7 миллиона смертей. 5 граммов соли – это одна чайная ложка, "косичка" сыра чечил или 250 граммов докторской колбасы.
В министерстве уточнили, что принимать с пищей следует лишь йодированную соль. Это единственный доступный источник йода, дефицит которого приводит к проблемам с щитовидной железой.
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