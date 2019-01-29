Диетолог рассказал, как за месяц избавиться от привычки подсаливать пищу

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Диетологи уверены, что избавиться от привычки подсаливать еду можно за один месяц, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Алла Погожева, употребление большого количества соли – это всего лишь вкусовая привычка.

Чтобы от нее избавиться, нужно уменьшить потребление продуктов, богатых натрием. В частности, хлеба и хлебных продуктов, колбасных изделий и мясных консервов, сыров, консервированных овощей и солений, соленой и копченой рыбной продукции, а также фаст-фуда, соусов и кетчупов.

Затем, продолжила доктор медицинских наук, можно начать готовить блюда, постепенно уменьшая количество соли в процессе досаливания в тарелке – суммарно до одной чайной ложки в день, то есть до пяти граммов. По словам Погожевой, в супы 250–500 миллилитров рекомендуется добавлять 1–1,5 грамма соли, в блюда из мяса, рыбы или птицы весом 100 граммов – 0,5 грамма соли, в каши и овощные блюда весом 200 граммов – 0,5 грамма соли.

Ранее стало известно, что Минздрав хочет снизить норму суточного потребления соли в два раза – до 5 граммов. С 2016 года россиянам рекомендовалось съедать 11 граммов в сутки. Изменения связаны с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно мировым исследованиям, благодаря употреблению менее 5 граммов соли в сутки можно снизить число сердечно-сосудистых заболеваний и избежать 1,7 миллиона смертей. 5 граммов соли – это одна чайная ложка, "косичка" сыра чечил или 250 граммов докторской колбасы.

В министерстве уточнили, что принимать с пищей следует лишь йодированную соль. Это единственный доступный источник йода, дефицит которого приводит к проблемам с щитовидной железой.