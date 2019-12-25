Истории успеха участников клуба "Анонимные переедающие" в Москве

Сообщества "Анонимных переедающих" появились в России не так давно. Они помогают людям бороться с перееданием как следствием психологических проблем. Ведь, по статистике Роспотребнадзора, россиян, страдающих от ожирения, за последние годы стало в два раза больше. Одно такое сообщество работает и в столице. На собрании "обжор" побывала корреспондент Москвы 24. Рассказываем, как это работает и какие трудности приходится преодолевать людям в противостоянии с собственным телом.



Сладкое обезболивающее

Инга (имя изменено. – Прим. ред.) – красивая и яркая женщина 42-х лет, она никогда не была толстушкой. Наоборот, ее формам можно было только позавидовать. Все в семье Инги стройные: мама, бабушка, папа. "Одна я такая стала", – говорит про себя женщина сейчас. В "такую" она превратилась два года назад. Причиной послужила семейная драма.

"Я узнала об измене мужа. Был тяжелый период – развод. Стресс начала заедать сладким. Я даже вкус не чувствовала, когда ела. Но когда плотно наполняла желудок, вроде боль в груди ослабевала. И мне понравилось это чувство. Бывали дни, когда я вообще без перерыва ела. Завтрак переходил в обед, а потом – в ужин. Было лето, я отвезла ребенка к маме, лежала смотрела фильмы, ела мороженое, чипсы, шоколад. Могла торт купить и в два присеста съесть", – вспоминает Инга.





Инга В душе была дыра размером с этот самый торт. От общества начала изолироваться, себя возненавидела. До этой истории я весила 65 килограммов. После того как узнала об измене, сначала от стресса ничего не ела и похудела, а потом начала набирать. За первый год 20 килограммов набрала, второй год я все пыталась похудеть. В итоге еще плюс 10.

Женщина не раз обращалась к диетологу, покупала различные программы похудения. Особого результата не увидела – сбрасывала несколько килограммов и все. Еще в больший стресс вгоняла привычка взвешиваться. В попытке вернуть телу былую форму Инга начала активно искать в интернете другие методы похудения. Так случайно наткнулась на "Анонимных переедающих".

Клуб "Анонимные переедающие" – международная некоммерческая организация, созданная еще в 1960 году в Калифорнии. Тогда три местных жителя собрались вместе, чтобы помочь друг другу преодолеть психологическую зависимость от еды. Для достижения цели решили следовать программе "12 шагов к здоровью", основанной на программе "Анонимных алкоголиков". В Москве такие клубы появились в начале 2000-х, а несколько лет назад получили особую популярность.

"Долго не решалась обратиться, боялась. Все же там чужие люди, а нужно что-то о себе говорить, было стыдно. Позвонила туда еще прошлой зимой. Собиралась каждую среду на занятия, но не шла", – говорит Инга.

Ближе к осени текущего года женщина поняла, что на нее "ни одна вещь из гардероба не налезает". "Дошла до храма – там проходило занятие – села на лавочку и думаю: сейчас пойду обратно домой. Но подошла девушка – идет туда же, мило поулыбалась, подбодрила, и я за ней пошла", – вспоминает она.

Без еды как без кожи

Занятия "Анонимных переедающих" проводятся каждый день, их посещение бесплатное. Обычно встречи проходят при храмах – именно они предоставляют свои помещения на безвозмездной основе. Все собрания анонимны: люди знают только имена друг друга.

Для новичков, таких как Инга, первая встреча начинается со знакомства. За чашкой чая, без всяких сладостей, участники делятся своими историями, каких успехов удалось добиться. Традиционно – по кругу.



Здравствуйте! Меня зовут Инга, я компульсивный переедающий.



Обстановка дружеская, будто все они знакомы не один десяток лет. Говорят, незнакомому человеку рассказать свою историю проще, легче поделиться болью, чем с близкими.

А после бесед – чтение литературы, которая одобрена сообществом, и обмен опытом. Компульсивное переедание, булимия, анорексия – основные причины, по которым люди приходят в сообщество. Их главная цель – покончить с навязчивой тягой к еде, найти единомышленников в этой борьбе.

Участников, которые уже добились существенных результатов, приглашают выступить и ответить на вопросы "обжор" (именно так называют себя члены клуба) – такие встречи здесь называют спикерскими.

Фото: предоставлено героиней материала – Ингой

"Мы принимаем с большой радостью всех людей, желающих покончить с перееданием. Мы не приверженцы какой-либо религии или секты. Мы применяем в программе "12 шагов", – поясняет одна из ведущих встреч Мария (имя изменено. – Прим. ред.).

Согласно этим шагам, обжоры для начала должны признать свое бессилие перед едой, постепенно исследовать причины зависимости, а после начать от нее избавляться.





Мария одна из ведущих встреч в клубе На собраниях мы делимся своим опытом, силами и надеждами избавиться от желания безудержно потреблять еду, задаем друг другу вопросы.

Екатерина (имя изменено. – Прим. ред.) несколько лет назад обратилась в сообщество в полном отчаянии. По рассказам женщины, она переедает с детства: родители всегда перекармливали.

"После того как пришла в сообщество, на диете продержалась восемь месяцев. Сахар и пшеница – их не ела, исключила. Они для меня как наркотик. Потом сорвалась. Срывы начинались плавно: доложу себе ложку, съем еще кусочек фрукта. В полной иллюзии, что ничего не будет", – рассказывает Екатерина.

"Однажды я заболела, лежала дома, – продолжает рассказ девушка. – Поймала себя на мысли, что хожу из комнаты на кухню и обратно, туда-сюда. Муж заметил, что я стала злая, нервная. Мы ругались из-за этого".





Екатерина Я была как наркоман: не могла доехать от одной станции метро до другой, чтобы не выйти и не купить себе булку. Теперь это позади, но было жутко.

Многие из участников сообщества без еды чувствуют себя "как без кожи". Среди таких и Евгений (имя изменено. – Прим. ред.): "Я когда не переедаю, становлюсь очень чувствительным, мне все больно. Превращаюсь в ежика. Еда – эмоциональное удовольствие", – признается он.

С похожей проблемой столкнулся и Максим (имя изменено. – Прим. ред.). На момент прихода в клуб он весил 130 килограммов. Говорит, перепробовал всевозможные диеты, способы питания и даже "философии", результата не давало ничего.

"Было полное отчаяние – потеря человеческого облика. Многие сферы моей жизни были полностью разрушены. Пришел в клуб уже от отчаяния в 2016 году. С тех пор сижу на плане питания, удалось похудеть почти на 50 килограммов. Сейчас я вешу 81", – рассказывает Максим.



Фото: предоставлено героем материала – Максимом

Проводник в мир без зависимостей

Добиваться результатов в борьбе с пищевой зависимостью участникам помогают так называемые спонсоры – люди, к которым можно обратиться с вопросами или просто поговорить. Как правило, это человек, прошедший хотя бы 9 из 12 шагов и добившийся существенных результатов.

"Главная цель в наставничестве – изучение программы, а не просто болтать о проблемах. Вместе с подопечным они читают специальную литературу, а после ученик получает домашнее задание, рекомендации от спонсора по питанию", – объясняет Мария.

По ее словам, четких советов по рациону не дается, организация рекомендует своим членам выработать свой собственный "режим", возможно, посоветовавшись с диетологом.

За несколько месяцев занятий в клубе Инга тоже добилась результатов не только благодаря своей целеустремленности, но и работе со спонсором.





Инга Я часто обращаюсь к наставнику. Все переедающие люди ранимые. Что-то плохое происходит – они начинают есть. В нашем сообществе, если у тебя что-то плохое происходит, то это нужно обязательно записать или проговорить.

Инга рассказывает, что вечером своему спонсору каждый член сообщества отправляет план питания на следующий день и отчитывается за выполнение предыдущего.

"С вечера я планирую, что буду есть. Например, с утра я ем три яйца, кусочек сыра. Пью кофе без добавления сахара. Ложка сахара в утреннем кофе автоматически запускает механизм переедания", – объясняет она.

По словам Инги, если утренний ритуал ей удалось соблюсти, то и весь оставшийся день в плане питания будет "чистым". Так, например, она выработала привычку свой каждый прием пищи заканчивать фруктами вместо любимых сладостей.





Инга Чтобы работа была успешной, каждый член сообщества составляет свой список стоп-продуктов. У меня это сгущенка, семечки, мучное, кока-кола, фастфуд, шоколад, мороженое, сухарики и чипсы. Когда что-то из этого мне хочется съесть, то я либо читаю молитву, либо медитирую.

А у Екатерины, которая тоже страдает от компульсивного переедания, составлен целый список дел, которые доставляют ей удовольствие не меньше, чем еда.

"Однажды так хотелось есть и я, чтобы не сорваться, позвонила спонсору. Он сказал, чтоб открыла список. Я открыла, вспомнила, что люблю качаться на качелях. Выбежала на улицу и пошла их искать. На площадке возле моего дома были мамы с детьми. Думаю: как на меня посмотрят, что подумают. Да и плевать! Буду качаться, лишь бы не жрать", – вспоминает Екатерина.

Стрелка весов замерла

Клинический психолог и эксперт по вредным привычкам Михаил Хорс в разговоре с Москвой 24 объясняет, почему люди так часто переедают и, следовательно, страдают от ожирения.

"Чаще всего люди злоупотребляют пищей, которая по своей сути биохимически является наркотиком – это смесь сахара, жира, муки. То есть все мучное. Когда такое попадает в наш организм, мозг перевозбуждается и начинает больше вырабатывать эндорфина. Он отвечает за хорошее настроение. Под воздействием сахара и мучного человек больше радуется, но на завтра этого эндорфина уже не хватит", – говорит эксперт.

По словам Хорса, такой процесс протекает в организме всех людей. После пресыщения, например, на следующий день, наступает "эндорфиновая яма", которую не все готовы терпеть, поэтому у человека может пропасть настроение, возникнуть апатия.

"Переедание – психологическая проблема. Дело не в биологической предрасположенности, биохимия у нас одна и та же. Многих с детства воспитывают так, что страдать нельзя ни в коем случае, что нужно жить в кайф", – поясняет Хорс.





Михаил Хорс психолог Если человек живет с убеждением, что страдать – это плохо, то сначала разгоняет грусть чем-то ярким и вкусным, жирным, потом наступает эндорфиновая яма. Затем он хочет от этого избавиться и снова идет есть.

Специалист отмечает, что сообщество "Анонимные переедающие" помогает справиться с такой проблемой. "Людям, зависимым от каких-то видов пищи или от ее количества, нужна психологическая помощь, но не все могут ее себе позволить. Тогда оказывается, что вполне себе неплохие помощники – это те, кто прошел всю эту историю самостоятельно и может поделиться опытом", – объясняет Хорс.

По словам эксперта, если в такое анонимное сообщество попадает человек, который еще не оказался у края пропасти, то на собраниях он может посмотреть на тех, кто был на дне.

"Там можно увидеть людей, которые имеют гораздо больше лишнего веса, как им тяжело замотивироваться. Посмотреть на отрицательный опыт, понять, что я так не хочу, испугаться. Это в психологии называется мотивация болью, страхом. И начать с собой что-то делать", – добавляет собеседник Москвы 24.





Михаил Хорс психолог В сообществах человек сначала получает помощь от других людей, поскольку они уже прошли через это. Ему становиться легче жить, можно пробовать что-то менять. Такую эмпатию он зачастую не получает, обращаясь к врачам или к своим родственникам, друзьям, потому что ему чаще всего говорят: "Ну ты, тряпка, соберись, дурака не валяй".

При этом, кроме посещения собраний анонимных клубов, не повредит обратиться к специалисту, считает Хорс. Он уверен, что лучше всего найти такого психолога, который в терапии совместит свой подход и подход 12 шагов.



"Таких специалистов среди врачей отыскать трудно, потому что врачей у нас, к сожалению, учат: человека нужно закидывать лекарствами. Тогда он перестанет вести свою разрушительную деятельность. Желательно, чтобы психолог, который оказывает помощь, был лояльно настроен к системе "12 шагов", – говорит эксперт.

За несколько месяцев занятий в сообществе "Анонимных переедающих" Инге уже есть чем похвастаться. По словам женщины, вес перестал расти.



"Результаты не сногсшибательные, но вселяют надежду на излечение. Каждый раз ухожу с занятий на подъеме. Чувствую, что не одна, меня есть кому поддержать", – говорит она.





Инга Сейчас у меня получается воздерживаться от еды, было даже такое, что я неделю не употребляла вредных продуктов. В дни такого воздержания очищается и мозг. Ты перестаешь себя ненавидеть, лучше относишься к себе, выходишь из изоляции, начинаешь дела какие-то делать.

По словам женщины, взвешиваться начала реже – раз в месяц. Старается не контролировать вес, поскольку это еще одна опасная зависимость.

Теперь Инга словно страшный сон вспоминает, как наедалась на ночь, а утром ругала себя и ненавидела. "Тогда я была не властна над этим, а сейчас все иначе", – говорит она.

Вернулся и муж. Правда, после того как женщина в прямом смысле пережила состояние полного краха и сумела выйти из него, сомневается, нужен ли такой человек рядом. Пока Инга склоняется, что все-таки стоит разойтись.

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