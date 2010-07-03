Диетолог оценила исследование ученых о влиянии риса на фигуру

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Ведущий научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян оценила исследование японских ученых, в котором они заявили, что ежедневное употребление риса препятствует ожирению

"Нужно исходить из того, что такое ожирение и какие продукты к нему приводят. Это энергетический дисбаланс: человек съедает больше, чем тратит. Рассчитывать на какие-то один или два-три продукта не стоит. Надо создавать индивидуальную диету с учетом ваших особенностей метаболизма", – отметила Григорьян.

Диетолог отметила, что данная теория не совсем верна, поскольку в Японии или Китае зачастую едят рис по порциям, при этом чаще всего его соединяют с продуктами, которые содержат белок в большом количестве. Она добавила, что при соблюдении диеты в рационе питания должны быть пищевые волокна.

"Мы должны в день съедать не менее 800 граммов салата, а в целом – до 1,5 килограмма овощей, то есть продуктов, богатых клетчаткой, куда входят и цельнозерновые продукты", – заявила Григорьян.

Ранее японские специалисты рассказали, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в продукте, усиливают чувство сытости и тем самым предотвращают переедание. Помимо этого, специалисты рассказали, что к достоинству риса можно также отнести низкое количество жира.