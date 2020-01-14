Ученые нашли способ предотвратить и излечить ожирение

Фото: depositphotos/belchonock

Специалисты из Центра исследования рака Медицинского центра Дартмут-Хичкок (США) обнаружили способ, который позволяет предотвратить и излечить ожирение. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователи выяснили, что клеточный рецептор AHR, который отвечает за обнаружение в организме токсических веществ, играет важнейшую роль в обмене веществ.

Ученые провели эксперимент на мышах. В пищу с высоким содержанием жиров они добавляли препарат, блокирующий рецептор AHR. В результате мыши из опытной группы перестали набирать вес. Никаких вредных эффектов от приема препарата не наблюдалось.

Затем специалисты решили узнать, может ли препарат излечить ожирение. Они перевели страдающих ожирением мышей на питание с высоким содержанием жиров, но включающее блокатор AHR.

"Масса тела мышей снизилась до массы мышей, находящихся на диете с низким содержанием жира. Опять же, никаких побочных эффектов не наблюдалось", – резюмировали они.

Ранее американские исследователи обнаружили белок, который многократно повышает выносливость организма и эффективность от физических упражнений.

