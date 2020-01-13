Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без упражнений

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Американские исследователи обнаружили белок, который многократно повышает выносливость организма и эффективность от физических упражнений. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученые провели эксперимент на мухах-дрозофилах. Результаты показали, что экспрессия белков семейства сестринов благотворно влияет на метаболические процессы в организме, повышая выносливость мышц. Подобный эффект оказывают физические упражнения.

"Мы предполагаем, что сестрин координирует эти биологические действия, включая или отключая различные метаболические пути, необходимые для достижения эффекта упражнений", – подчеркнули специалисты.

Позднее исследователи решили увеличить уровень сестрина в мышцах и посмотреть на результат. Оказалось, что мышцы мух с включенным геном сестрина выглядели гораздо лучше, чем у обычных мух. Кроме того, у подопытных отсутствовал эффект сжигания жиров, возникающий во время тренировок.

По словам ученых, открытие имеет крайне важное значение для лечения людей, которые не могут заниматься спортом по медицинским показаниям. Сестрин способен предотвращать атрофию мышц и даже бороться со старческим истощением. Однако до создания лекарственного препарата на основе этого белка еще далеко.

"Сестрины – сложные вещества. Сейчас мы пытаемся найти небольшие молекулы, которые будут работать как модуляторы этого белка", – заключают специалисты.

Ранее ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук пришли к выводу, что регулярные физические упражнения и здоровое питание способны продлить жизнь человека на десять лет.

