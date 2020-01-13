Нормальная температура человека снизилась за минувшие 200 лет

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Нормальная температура человеческого тела снизилась за последние 200 лет. К такому выводу пришли специалисты из Стэнфордского университета, сообщает издание "Газета.ру".

Исследователи объяснили, что у здорового человека температура в течение дня колеблется в пределах 35,5 – 37,2 градуса по Цельсию. Для работы внутренних органов и адекватных биохимических реакций этого достаточно.

В своих научных изысканиях команда профессора Джули Парсоннет задействовали три группы данных по человеческой температуре. В первую вошла информация по 24 тысячам ветеранов Армии Союза времен Гражданской войны в США (временной период – с 1860 по 1940 год). Остальные охватывали промежутки с 1971 по 1975 и с 2007 по 2017 год.

На основе сравнения групп данных ученые пришли к выводу, что средняя температура тела человека снижается на 0,03 градуса каждые десять лет. На данный момент, речь идет о средней нормальной температуре на уровне 36,6 градуса.

Данный результат специалисты связали с тем, что с 1800 годов людям уже не приходится бороться с большим количеством инфекций, в то время как их предки страдали от малярии, туберкулеза, дизентерии и ряда других серьезных болезней. Более холодное тело, как заявила Парсоннет, является результатом меньшей вовлеченности иммунной системы организма в биохимические процессы.

По словам специалиста-диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, для укрепления иммунитета в осенне-зимний период необходимо употреблять больше клюквы. Эксперт заявила, что подойдут и свежие ягоды, и их применение в составе разнообразных блюд.

