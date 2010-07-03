Диетолог рассказала, как укрепить иммунитет в осенне-зимний период

Фото: depositphotos/yingko

Чтобы укрепить иммунитет в осенне-зимний период, следует употреблять клюкву, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По ее словам, эту ягоду можно использовать как в свежем виде, так и в составе различных блюд, салатов, овощных рагу, блюд из диетических, нежирных сортов мяса и птицы, а также в виде морсов и отваров без добавления сахара.

"Клюквенные морсы помогут укрепить иммунитет в осенне-зимний период. Клюква сохраняет большую часть своих полезных свойств при замораживании или высушивании, что позволяет употреблять эту ягоду на протяжении всего года", – цитирует ее Агентство "Москва".

В то же время Стародубова предупредила, что клюкву нельзя употреблять в пищу людям с индивидуальной непереносимостью этого продукта и людям, склонным к проявлениям аллергии. Также не следует употреблять клюкву кормящим женщинам и детям до года. Диетолог уточнила, что свежую ягоду можно в небольших количествах вводить в рацион ребенка начиная с трехлетнего возраста.

Клюква почти на 90% состоит из воды, при этом она богата витаминами и минералами. В ней содержатся витамин С, витамины группы В, витамин Е, К, РР, а также калий, магний, кальций, фосфор, натрий и железо.

"Полезные свойства также обусловлены содержащимися в клюкве биофлавоноидами, которые вместе с витамином С являются антиоксидантами, защищающими мембраны клеток организма от повреждения, а также содержанием пектинов, которые благотворно влияют на состояние органов желудочно-кишечного тракта и способствуют нормализации липидного обмена", – добавила Стародубова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде мандаринов. Она подчеркнула, что употреблять мандарины можно и нужно, поскольку они содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, также там есть вещества, подавляющие рост грибков, оказывающих бактерицидное действие.

Диетолог обратила внимание, что цитрус особенно полезен осенью и зимой, в сезон вирусных заболеваний. Медик отметила пользу мандаринов и для сердца. При этом Соломатина порекомендовала людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом и повышенной кислотностью желудка воздержаться от этого фрукта. По ее словам, даже здоровый человек, съев мандарин на голодный желудок, может ощутить дискомфорт.

