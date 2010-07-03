Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике кори

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по профилактике кори, которая является заразной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. Большинство случаев с летальным исходом происходит из-за осложнений болезни. Чаще всего осложнения развиваются у детей до пяти лет и у взрослых старше 20 лет.
"Главным и наиболее эффективным средством профилактики кори является вакцинопрофилактика. После двукратного введения вакцины, также как и после переболевания корью, в 95% случаев формируется стойкий длительный иммунитет к этой инфекции. Детям прививка делается в возрасте одного года и в шесть лет", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что если вакцинацию не сделали в детстве, то она проводится взрослым также в два этапа с разницей в три месяца.
Также делается иммунизация против кори по эпидемическим показаниям. Она проводится тем, кто имел контакт с больным корью (при подозрении на заболевание), не болевшим корью ранее, не привитым, привитым однократно – без ограничения возраста.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 43 миллионов граждан России сделали прививку от гриппа в нынешней компании по вакцинации. Известно, что по состоянию на 25 октября нынешнего года за счет средств федерального бюджета привито 12 миллионов детей и 26,5 миллиона взрослых. С помощью других источников вакцинацию прошли более 4,8 миллиона человек.
В сезоне 2019-2020 годов задействовано несколько эффективных и безопасных отечественных трехкомпонентных вакцин, а также четырехкомпонентная вакцина, применяемая только для взрослых. Поставка препаратов осуществлена Национальной иммунобиологической компанией во все регионы страны. В нынешнем сезоне министром здравоохранения Вероникой Скворцовой была поставлена задача привить не менее 45% совокупного населения России.
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