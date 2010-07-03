30% россиян прошли вакцинацию от гриппа – Роспотребнадзор

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Более 43 миллионов граждан России сделали прививку от гриппа в нынешней компании по вакцинации. Об этом информирует сайт Роспотребнадзора.

"Суммарно привито 43,4 миллиона человек, 30% от численности населения", – рассказали в ведомстве.

Известно, что по состоянию на 25 октября нынешнего года за счет средств федерального бюджета привито 12 миллионов детей и 26,5 миллиона взрослых. С помощью других источников вакцинацию прошли более 4,8 миллиона человек.

Отмечается, что в России фиксируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вирусы гриппа проявляются в единичных случаях.

"Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", – добавили в ведомстве.

Согласно данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, во всех странах Европы активность гриппа также находится на низком уровне.

Ранее министром здравоохранения Вероникой Скворцовой была поставлена задача привить от гриппа и ОРВИ не менее 45% совокупного населения страны. Во все субъекты России были направлены рекомендации по организации мониторинга, диагностики и лечения заболеваний.