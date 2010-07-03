Роспотребнадзор напомнил работодателям о профилактике от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор призвал работодателей активизировать работу по вакцинации сотрудников. Ведомство опубликовало на своем сайте информационные материалы о вакцинации против гриппа.

В ведомстве напомнили, что в случае затруднения дыхания или одышки, боли в груди или животе, внезапного головокружения, спутанности сознания, рвоте, повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу, поскольку эти симптомы могут сигнализировать о наступлении гриппа.

По данным Минздрава, около 23% жителей страны прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ с начала прививочной кампании. В сезоне 2019–2020 годов задействовано несколько эффективных и безопасных отечественных трехкомпонентных вакцин, а также четырехкомпонентная вакцина, применяемая только для взрослых.

В настоящее время в стране продолжается период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. В Минздраве заявили, что во всех регионах создан двухнедельный запас противовирусных лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

