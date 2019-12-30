Треть детей в России едят фастфуд и пьют газировку

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Большинство российских детей и подростков питаются фастфудом и пьют сладкие газированные напитки, сообщила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

"78 процентов детей употребляют фастфуд, употребляют сладкие газированные напитки. Этот дисбаланс в структуре питания, к сожалению, ведет к нарастающей проблеме ожирения", – сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".

Она отметила, что в Роспотребнадзоре разрабатывают рекомендации по питанию детей. По ее словам, рекомендации уже готовы для детей, которые живут в Арктике.

"В дальнейшем мы хотим сделать так, чтобы каждый регион имел свои рекомендации по обязательной структуре питания школьников. Потому что регионы разные: где-то много света, где-то света нет совсем, структура питания разная", – сказала Попова.

С 2014 года число детей в России с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы выросло на 16,4%. Согласно исследованию экспертов ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения и Сеченовского университета, в прошлом году число россиян до 17 лет с такими проблемами составило 1,5 миллиона человек.

Детей с сахарным диабетом стало больше на 35%, детей с ожирением – на 28%, а с болезнями щитовидной железы – на 5%. В частности, в 2018 году в стране насчитывалось 485 тысяч детей с ожирением, 426 тысяч детей – с заболеваниями щитовидной железы и 46 тысяч детей – с повышенным сахаром в крови.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать кондитерские изделия. Покупать сладости советуют только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции. Это должны быть проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины.

