Врач рассказал, к чему может привести ожирение и истощение у детей

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Член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что истощение у детей, как и ожирение, может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщает News.ru.
В 2018 году в РФ истощение было у 3,1% детей в возрасте до пяти лет. С ожирением столкнулись 7,5% детей той же возрастной группы, говорится в данных Росстата. По словам врача, истощение грозит нехваткой активности мышечной системы, нарушением белкового обмена, а также отеками.
В случае ослабления внутренних органов любая физнагрузка способна приводить к сердечной недостаточности, обращает внимание медицинский специалист. Однако в России процент детей, у которых есть избыток веса, является достаточно большим, уточнил Кондрахин. В связи с этим у детей может появиться сахарный диабет.
При ожирении также страдают суставы и память, предупреждает терапевт. "Повышение уровня сахара в крови, кроме того, приводит к загущению крови, что оказывает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Также в крови начинают появляться кристаллики сахара, которые царапают все сосуды. По этой причине может развиваться ранний атеросклероз", – говорит Кондрахин. Под ударом также оказывается и печень, сказал он.
Для того чтобы не было лишнего веса, детям надо заниматься спортом, добавила диетолог Светлана Титова. "Тренеры зачастую дают им соответствующие рекомендации. Это очень важно, потому что сейчас детское ожирение очень распространено", – заключила врач.
Ранее специалист Минздрава рассказала о правильном питании. Оксана Драпкина пояснила, что при употреблении супа нельзя сильно поправиться, так как в нем содержатся полезные овощи и мясо.
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