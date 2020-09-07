В британском вузе запретили говорить студентам о похудении

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В Университете Бристоля капитанам спортивных команд и инструкторам по фитнесу запретили использовать фразы "сжечь калории" и "уменьшить талию", сообщает "Мир 24".
Как отмечается, нововведение является частью кампании по борьбе с привилегиями худых людей.
"Эта риторика распространена в фитнес-индустрии. Она отражает токсичные идеалы культуры питания, в частности, что худощавость – это здоровье, а упражнения – работа по сжиганию калорий", – рассказала одна из представительниц студенческого совета университета.
Отмечается, что теперь тем, кто связан со спортивной жизнью вуза, нужно пройти специальный тренинг о влиянии стигматизации, связанной с лишним весом.
Ранее стало известно, что власти мексиканского штата Оахаса запретили продавать детям вредную еду в целях борьбы с ожирением и диабетом. За нарушение будут грозить штрафы и запреты на работу, а в случае повторных нарушений предполагаются тюремные сроки. Лишний вес имеют более 73 процентов населения Мексики, а Оахаса – первый штат по показателю доли детей с ожирением.
В одном из штатов Мексики запретили продажу фастфуда и газировки детям
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