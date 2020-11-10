Нарколог рассказал, почему россияне стали чаще выпивать в период пандемии

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Повышенный спрос на алкоголь среди россиян может быть спровоцирован тревогой, потерей работы и нахождением в четырех стенах в период пандемии. Об этом Москве 24 рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

В Институте Сербского заявили, что на фоне пандемии растет уровень потребления алкоголя. "Сама пандемия коронавируса сказалась на уровне наркопотребления... Есть информация о том, что растет уровень потребления алкоголя", – цитируют РИА Новости слова психиатра-нарколога, директора Национального научного центра – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяны Клименко.

В свою очередь психиатр-нарколог Алексей Казанцев считает, что одной из причин повышенного спроса на алкоголь могла стать тревога россиян. "Любая пандемия – это высокий уровень тревоги и напряженности в обществе. Кто-то боится заболеть и таким образом пытается снизить уровень тревоги. Потому что у зависимых – с утра выпил, целый день свободен", – пояснил Казанцев.

Нарколог отметил, что на следующий день в похмельном состоянии тревога появляется вновь. Чтобы ее погасить, человек опять начинает употреблять алкоголь, чтобы убрать напряжение.



Некоторые расслабляются из-за того, что начинают работать в удаленном режиме и им не требуется рано вставать на работу.



По мнению Казанцева, часть людей начинают увлекаться спиртным, потому что были сокращены или уволены из-за пандемии. "Они употребляют от безнадеги. От того, что нет работы, и они не знают, как с этим справиться. Многие в кредитах", – сообщил специалист.

Среди других причин Казанцев отметил ситуации, когда люди в целях защиты от коронавируса начинают использовать спирт не по назначению. "Кто-то слышит рекомендации и интерпретирует по-своему, считая, что спиртом нужно обрабатывать не только кожные покровы, но и слизистые. Принимает вовнутрь, полагая, что это усилит иммунитет и смоет все бактерии и вирусы", – рассказал нарколог.





Алексей Казанцев психиатр-нарколог Доходит до того, что начинают употреблять очень крепкий алкоголь, до 70%, что токсически воздействует на внутренние органы.

По словам Казанцева, если одни в условиях пандемии могут эпизодически принимать крепкие напитки, то у других такой период может привести к зависимости. Чтобы сидение в четырех стенах не привело к негативным последствиям, врач рекомендует замещать выпивку здоровыми привычками.

Больше уделять внимания близким, играть в настольные игры, рисовать, вязать, читать, проходить онлайн-курсы. И, если нет ограничений, выходить гулять в ближайшие парки, особенно в солнечные дни. Прогулки на солнце позволят получить витамин D, полезный для профилактики коронавируса, считает врач.





Алексей Казанцев психиатр-нарколог Необходимо стараться читать, изучать языки – это более полезно для головного мозга, для памяти, для мышления и когнитивных способностей, чем алкоголь. Алкоголь в конечном итоге приводит к слабоумию. Если при злоупотреблении алкоголем поражается головной мозг, вылечить его во многих случаях уже невозможно.

Казанцев также добавил, что для потерявших работу свободное время в пандемию может быть хорошей возможностью для того, чтобы переквалифицироваться на бесплатных онлайн-курсах, составить грамотное резюме и начать осваивать работу онлайн, где можно получать хороший доход.

Ранее сообщалось, что в России в этом году увеличилось количество употребляемого алкоголя на 2,1 миллиона декалитров (не включая пиво и напитки, изготовленные на его основе). Отмечается, что на статистику в этом году повлияла самоизоляция россиян.