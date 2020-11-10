Нарколог рассказал, почему россияне стали чаще выпивать в период пандемии

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Повышенный спрос на алкоголь среди россиян может быть спровоцирован тревогой, потерей работы и нахождением в четырех стенах в период пандемии. Об этом Москве 24 рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
В Институте Сербского заявили, что на фоне пандемии растет уровень потребления алкоголя. "Сама пандемия коронавируса сказалась на уровне наркопотребления... Есть информация о том, что растет уровень потребления алкоголя", – цитируют РИА Новости слова психиатра-нарколога, директора Национального научного центра – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяны Клименко.
В свою очередь психиатр-нарколог Алексей Казанцев считает, что одной из причин повышенного спроса на алкоголь могла стать тревога россиян. "Любая пандемия – это высокий уровень тревоги и напряженности в обществе. Кто-то боится заболеть и таким образом пытается снизить уровень тревоги. Потому что у зависимых – с утра выпил, целый день свободен", – пояснил Казанцев.
Нарколог отметил, что на следующий день в похмельном состоянии тревога появляется вновь. Чтобы ее погасить, человек опять начинает употреблять алкоголь, чтобы убрать напряжение.
По мнению Казанцева, часть людей начинают увлекаться спиртным, потому что были сокращены или уволены из-за пандемии. "Они употребляют от безнадеги. От того, что нет работы, и они не знают, как с этим справиться. Многие в кредитах", – сообщил специалист.
Среди других причин Казанцев отметил ситуации, когда люди в целях защиты от коронавируса начинают использовать спирт не по назначению. "Кто-то слышит рекомендации и интерпретирует по-своему, считая, что спиртом нужно обрабатывать не только кожные покровы, но и слизистые. Принимает вовнутрь, полагая, что это усилит иммунитет и смоет все бактерии и вирусы", – рассказал нарколог.
По словам Казанцева, если одни в условиях пандемии могут эпизодически принимать крепкие напитки, то у других такой период может привести к зависимости. Чтобы сидение в четырех стенах не привело к негативным последствиям, врач рекомендует замещать выпивку здоровыми привычками.
Больше уделять внимания близким, играть в настольные игры, рисовать, вязать, читать, проходить онлайн-курсы. И, если нет ограничений, выходить гулять в ближайшие парки, особенно в солнечные дни. Прогулки на солнце позволят получить витамин D, полезный для профилактики коронавируса, считает врач.
Казанцев также добавил, что для потерявших работу свободное время в пандемию может быть хорошей возможностью для того, чтобы переквалифицироваться на бесплатных онлайн-курсах, составить грамотное резюме и начать осваивать работу онлайн, где можно получать хороший доход.
Ранее сообщалось, что в России в этом году увеличилось количество употребляемого алкоголя на 2,1 миллиона декалитров (не включая пиво и напитки, изготовленные на его основе). Отмечается, что на статистику в этом году повлияла самоизоляция россиян.
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