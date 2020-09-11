Россияне стали покупать больше алкоголя – СМИ

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В России с января по май текущего года в розничных магазинах было продано 85,3 миллиона декалитров алкоголя (без пива, напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре и медовухи). В прошлом году этот показатель составлял 83,2 миллиона, а еще годом ранее – 81,7 миллиона. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Как уточняется, в этом году на статистику повлияла самоизоляция. Россияне скрашивали спиртным свободное время, которое проводили дома, говорится в сообщении.

Как рассказал психиатр и нарколог Алексей Казанцев, некоторые люди испытывали тревожность и напряжение, которые пытались снять алкоголем.

В материале говорится, чаще всего россияне покупают водку и вино. С января по май в розницу было продано 29,7 миллиона и 41,6 миллиона декалитров такой продукции.

"Несмотря на то что вино считается сравнительно некрепким и полезным напитком, зависимость от него тоже бывает. Обычно с ней сталкиваются топ-менеджеры и учредители различных компаний", – рассказал Казанцев.

Психолог Ирина Корчагина рассказала, что увеличение потребления алкоголя также связано с тем, что у многих россиян отсутствует финансовая грамотность. В частности, они не умеют копить деньги и правильно распределять их. По этой причине жителям России тяжело жить в условиях экономического кризиса.

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн ранее рассказал, что в России за последние 10 лет вдвое сократилось количество потребляемого алкоголя. По сравнению с европейскими странами жители РФ пьют на два-три литра спиртного в год меньше. Он отметил, что количество потребляемого алкоголя, измеряемого в литрах абсолютного спирта на душу населения в год, сократилось с 18 до 9,5 литра.

Ранее американские ученые заявили, что они нашли 29 генных вариантов, ответственных за предрасположенность к алкогольной зависимости. Оказалось, что 19 из них были установлены впервые.

Ряд генных вариантов связан с психическими расстройствами. Исследование провели американские биологи и медики из Йельского университета и их коллеги из других университетов. Ученые провели геномный анализ свыше 435 тысяч человек на предмет поиска генов, которые определяют предрасположенность человека к зависимости от спиртного.

