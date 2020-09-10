Нарколог рассказал, сколько алкоголя в год выпивают россияне

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В России за последние 10 лет вдвое сократилось количество потребляемого алкоголя. По сравнению с европейскими странами жители РФ пьют на два-три литра спиртного в год меньше, рассказал главный внештатный специалист-нарколог Депздрава и Минздрава Евгений Брюн.
Он отметил, что количество потребляемого алкоголя, измеряемого в литрах абсолютного спирта на душу населения в год, сократилось с 18 до 9,5 литра.
"Есть прямые данные о снижении алкоголизации и косвенные – меньше больных, меньше обращаемость, меньше травятся, меньше психозов. Так что да, мы можем это подтвердить. В сравнении с Европой мы пьем сейчас меньше, порядка на два-три литра в год", – рассказал Брюн Агентству "Москва".
Специалист подчеркнул, что не существует безопасной дозы алкоголя для людей, которые имеют проблемы со здоровьем.
"Если с ферментами все в порядке, то какую-то дозу человек может себе позволить. Но для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, с генетическими и ферментативными сбоями, алкоголь находится под запретом", – добавил Брюн.
Ранее американские ученые заявили, что они нашли 29 генных вариантов, ответственных за предрасположенность к алкогольной зависимости. Оказалось, что 19 из них были установлены впервые.
Ряд генных вариантов связан с психическими расстройствами. Исследование провели американские биологи и медики из Йельского университета и их коллеги из других университетов. Ученые провели геномный анализ свыше 435 тысяч человек на предмет поиска генов, которые определяют предрасположенность человека к зависимости от спиртного.
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