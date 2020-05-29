В Роскачестве посоветовали не пить алкоголь во время диеты

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Специалисты Роскачества рассказали, почему лучше отказаться от употребления алкоголя на диете. По мнению экспертов, спиртные напитки замедляют процесс снижения веса. Об этом говорится на сайте Роскачества.
"Если вы выпиваете один бокал вина (до 125 мл) раз в две недели, он с большой долей вероятности не будет способствовать набору веса", – говорится в сообщении.
При этом специалисты напоминают, что даже небольшая доза спиртного может привести к похмелью и отекам на утро, что также отразится на весе.
В Роскачестве отметили, что наименьшая калорийность у низкоалкогольного пива – 42 ккал на 100 мл. В сухом вине крепостью до 11% – 64 ккал на 100 мл, в полусухом крепостью до 12% – 78 ккал на 100 мл, в полусладком до 12% – 88 ккал на 100 мл, в сладком до 12% – 100 ккал на 100 мл. Самыми калорийными считаются ликеры – на 100 граммов сливочного ликера может приходиться 327 ккал.
Ранее американские ученые заявили, что они нашли 29 генных вариантов, ответственных за предрасположенность к алкогольной зависимости. Оказалось, что 19 из них были установлены впервые.
Ряд генных вариантов связан с психическими расстройствами. Исследование провели американские биологи и медики из Йельского университета и их коллеги из других университетов. Ученые провели геномный анализ свыше 435 тысяч человек на предмет поиска генов, которые определяют предрасположенность человека к зависимости от спиртного.
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