Употребление алкоголя ослабляет иммунитет для COVID-19 – нарколог

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Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал о рисках при употреблении алкоголя во время пандемии коронавирусной инфекции.
По его словам, алкоголь влияет на организм и иммунную систему человека токсическим образом, сообщает ИА "НСН".
"Человек, выпив алкоголь, не чувствует холода и переохлаждается, а сосуды расширены, в то время как им необходимо, наоборот, быть в суженном состоянии. На этом фоне цепляется различная инфекция – пневмония, бронхит, простуда", – пояснил специалист.
Ковтун добавил, что в России не ожидается всплеск алкоголизации. По его подсчетам, в стране наоборот фиксируется сокращение данного показателя.
Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали свести к минимуму употребление алкоголя в период пандемии коронавируса. Так, употребление спиртного в ведомстве связали с развитием широкого спектра инфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья. При этом во время самоизоляции употребление алкоголя может повышать распространенность рискованного поведения и насилия, добавили специалисты.
В Госдуме поддержали инициативу о продаже алкоголя с 21 года
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