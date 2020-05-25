Употребление алкоголя ослабляет иммунитет для COVID-19 – нарколог

Фото: depositphotos/nikitos1977

Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал о рисках при употреблении алкоголя во время пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, алкоголь влияет на организм и иммунную систему человека токсическим образом, сообщает ИА "НСН".

"Человек, выпив алкоголь, не чувствует холода и переохлаждается, а сосуды расширены, в то время как им необходимо, наоборот, быть в суженном состоянии. На этом фоне цепляется различная инфекция – пневмония, бронхит, простуда", – пояснил специалист.

Ковтун добавил, что в России не ожидается всплеск алкоголизации. По его подсчетам, в стране наоборот фиксируется сокращение данного показателя.

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали свести к минимуму употребление алкоголя в период пандемии коронавируса. Так, употребление спиртного в ведомстве связали с развитием широкого спектра инфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья. При этом во время самоизоляции употребление алкоголя может повышать распространенность рискованного поведения и насилия, добавили специалисты.