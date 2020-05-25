Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

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Роспотребнадзор рекомендовал свести к минимуму употребление алкоголя в период пандемии коронавируса.
Как говорится на сайте ведомства, употребление алкоголя связывают с развитием широкого спектра инфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья.
По данным ведомства, это может повысить уязвимость перед COVID-19. В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма, передает "Газета.ру".
Роспотребнадзор подчеркнул, что информация о том, что алкгольные напитки с высоким содержанием спирта могут убивать вирус, является мифом.
При этом во время самоизоляции употребление алкоголя может повышать распространенность рискованного поведения и насилия, добавили в пресс-службе.
Там заключили, что употребление этилового спирта (этанола), в особенности разбавленного метанолом, может привести в том числе к смертельному исходу.
Ранее в Минздраве сообщили, что в период самоизоляции потребление спиртного выросло на 2-3 процента и поддержали предложение повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.
Кроме того, в министерстве указали, что за время пандемии COVID-19 россияне стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением спиртного.
Совфед выступил за продажу алкоголя с 21 года
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