Психолог рассказала, как войти в новый год без паники

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Психолог семейного медицинского центра "Пангея" Надежда Рябичкина рассказала в интервью радио Sputnik, как встретить Новый год без лишних тревог и избавиться от страха из-за коронавируса перед праздниками.
Эксперт не советует для успокоения прибегать к различным таблеткам. По ее мнению, достичь внутренней гармонии можно с помощью простых ежедневных ритуалов.
"К примеру, каждое утро можно пить чай с ромашкой или лавандой. Также можно просто каждое утро протирать пыль или подходить к одному и тому же месту. Такие маленькие ритуалы помогут вам получить чувство стабильности", – рассказала Рябичкина.
Она также считает, что концентрация на сегодняшнем дне помогает сбить тревогу.
"Панику вызывает именно хаотичность ситуации. Все переживают о будущем дне, боятся не справиться. Я рекомендую сконцентрироваться на сегодняшнем. Можно просто на календаре закрыть следующий и предыдущий дни. Сосредоточившись на настоящем моменте, вы почувствуете прилив сил", – пояснила специалист.
Ранее исследователи выяснили, что норадреналин – гормон, который выделяется в стрессовых ситуациях, приводит к активации раковых клеток.
Специалисты изучили образцы сыворотки от 80 пациентов, у которых опухоль легких была удалена хирургическим путем. Выяснилось, что у людей с наиболее высокими концентрациями S100A8/A9 рак мог вернуться в течение 33 месяцев после операции с большей вероятностью.
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